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تموين الإسكندرية: تشغيل تجريبى لمركز "خدمات المواطنين" بالسيوف قبل الافتتاح

الأحد، 30 يونيو 2019 11:59 م
تموين الإسكندرية: تشغيل تجريبى لمركز "خدمات المواطنين" بالسيوف قبل الافتتاح مركز تموين - أرشيفية
الاسكندرية - جاكلين منير

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أكد محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة والتجارة الداخلية أنه قد تقرر العمل بمركز خدمات المواطنين المطور بالسيوف ابتداء من الغد تشغيل  تجريبى والتعامل مع المواطنين المتعاملين مع مكاتب تموين رمل 2 ورمل 3. 

وذلك فى إطار التشغيل التجريبى للوقوف على أى أعطال أو أخطاء تظهر أمام الموظفين المدربين على السيستم لتداركها قبل الافتتاح الرسمى خلال شهر يوليو بحضور القيادات السياسية للوزارة والمحافظة.
 
وناشد وكيل الوزارة المواطنين بالالتزام بالتعليمات والإرشادات ونظام العمل المسموح به داخل المركز ليتماشى مع سياسة الوزارة فى إنجاز العمل فى وقت قصير وبتقديم خدمة تليق بالمواطنين، ومشيرا إلى أن المراكز الحديثة سوف تمثل  طفرة  حضارية تقدمها الدولة لراحة المواطنين، مطالبا التعامل وفق التعليمات والإرشادات الموجهة من خلال  العاملين بالمركز واللوحات الإرشادية الموجودة به.

الاسكندرية

تموين الاسكندرية

مركز السيوف

مكاتب التموين

خدمات المواطنين

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