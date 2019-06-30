تعرف على مضبوطات المتهمين الـ15 و21 بخلية "تفجير أبراج الضغط" الإرهابية

كتب إيهاب المهندس

أنطوى الفصل الأخير فى دعوى محاكمة 45 متهما بخلية "تفجيرات أبراج الضغط"، بعد إيداع محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حيثيات حكمها القاضى بالمؤبد لـ 34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما آخرين، وخلال ضبط المتهمين تم ضبط العديد من الأحراز الخطيرة التى كان يستخدمها المتهمين لتنفيذ عملياتهم العدائية.

والأحراز التى ضبطتها الأجهزة الأمنية تدل على مدى خطورة الخلية الإرهابية التى عملت على استهداف منشآت الدولة لإثارة حالة من الرعب بين المواطنين.

خلال ضبط المتهم أحمد ثروت رقم 15 بأمر الإحالة أكد القائم بالضبط أنه ضبط المتهم وعقب تفتيش مسكنه ضبط بداخله وحدة معالجة مركزية لحاسب آلى، وكمية من المواد الكيميائية، وعند ضبط المتهم عبد الرحمن إبراهيم تم ضبط هياكل معدنية معدة للاستخدام فى تصنيع عبوات ناسفة.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.