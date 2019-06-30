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تداول 21 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الأحد، 30 يونيو 2019 12:56 م
تداول 21 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالى حركة السفن اليوم الأحد 21 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وغادر الميناء سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفنينة حاويات ومغادرة سفينتين و متواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات و سفينتين بضائع عامة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.

 

 

 

 

 

 

 


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