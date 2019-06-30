سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 12:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تحقيقات مالكة كافيه متهمة بالاحتيال فى شرم الشيخ:متورطة بـ8قضايا نصب على أجانب

الأحد، 30 يونيو 2019 12:14 م
تحقيقات مالكة كافيه متهمة بالاحتيال فى شرم الشيخ:متورطة بـ8قضايا نصب على أجانب كلبش - أرشيفية
كتب ـ سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة، أن تحريات رجال المباحث حول مالكة الكافيه بمدينة شرم الشيخ، والمتورطة بالنصب على الأجانب، أوضحت أنها متورطة في 8 قضايا نصب واحتيال على شخصيات أجنبية.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمة تمكنت من شراء شقتين إحداهما في المنيل، وأخرى في شرم الشيخ بأموال الضحايا، واستخدام أموالهم في أعمال تجارية للتهرب من المسألة القانونية.

 

استمعت النيابة لأقوال المحامي محمد أحمد، وكيلًا عن "خالد. ح"، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، في المحضر رقم 3769 لسنة 2019 إداري مصر القديمة، الذي أكد أن موكله من المترددين دائمًا لزيارة مصر والاستمتاع بها سياحيًا وله عدد من الأعمال بها، وعندما تواجد في شرم الشيخ تعرف هناك على إحدى السيدات تمتلك "كافيه" في الأماكن السياحية، تدعى "ج. إ" عن طريق صديق يدعى حمدي عبد المنعم، تحايلت عليه وأقنعته بأنها تمتلك عملا تجاريا ضخما، وأبهرته بنسبة الفوائد التي تتحصل عليها كل شهر واستولت منه على مبلغ نصف مليون جنيه.

 

قررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما طالبت بسرعة تحديد الضحايا لسماع أقوالهم في الواقعة.


النصب على المواطنين

عقوبة النصب

محكمه جنوب القاهره

مصر القديمة

نيابة مصر القديمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا

المنتخب فى مهمة إسقاط "أوناش" أوغندا وحسم الصدارة الليلة

المنتخب فى مهمة إسقاط "أوناش" أوغندا وحسم الصدارة الليلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو"

جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو"

عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو

عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو

صور.. عارضة أزياء تركية تترك منصة الموضة لرعى الأغنام.. اعرف التفاصيل

صور.. عارضة أزياء تركية تترك منصة الموضة لرعى الأغنام.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة