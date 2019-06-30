تحقيقات مالكة كافيه متهمة بالاحتيال فى شرم الشيخ:متورطة بـ8قضايا نصب على أجانب

كتب ـ سليم على

كشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة، أن تحريات رجال المباحث حول مالكة الكافيه بمدينة شرم الشيخ، والمتورطة بالنصب على الأجانب، أوضحت أنها متورطة في 8 قضايا نصب واحتيال على شخصيات أجنبية.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمة تمكنت من شراء شقتين إحداهما في المنيل، وأخرى في شرم الشيخ بأموال الضحايا، واستخدام أموالهم في أعمال تجارية للتهرب من المسألة القانونية.

استمعت النيابة لأقوال المحامي محمد أحمد، وكيلًا عن "خالد. ح"، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، في المحضر رقم 3769 لسنة 2019 إداري مصر القديمة، الذي أكد أن موكله من المترددين دائمًا لزيارة مصر والاستمتاع بها سياحيًا وله عدد من الأعمال بها، وعندما تواجد في شرم الشيخ تعرف هناك على إحدى السيدات تمتلك "كافيه" في الأماكن السياحية، تدعى "ج. إ" عن طريق صديق يدعى حمدي عبد المنعم، تحايلت عليه وأقنعته بأنها تمتلك عملا تجاريا ضخما، وأبهرته بنسبة الفوائد التي تتحصل عليها كل شهر واستولت منه على مبلغ نصف مليون جنيه.

قررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما طالبت بسرعة تحديد الضحايا لسماع أقوالهم في الواقعة.