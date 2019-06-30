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تجديد حبس متهم بتجميع 3 ملايين جنيه من مدخرات العاملين بالخارج 15 يوما

الأحد، 30 يونيو 2019 05:40 م
تجديد حبس متهم بتجميع 3 ملايين جنيه من مدخرات العاملين بالخارج 15 يوما حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جدد قاضى المعارضات حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اشتراكه مع شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، بلغت حجم تعاملاتها خلال عام 3 ملايين جنيه.

 

وذكرت التحريات الأمنية، قيام شقيقين أحدهما يعمل حاليًا بدولة عربية، والآخر داخل الدولة، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة العربية التى يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى وبأسعار السوق السوداء على حساب الثانى بأحد البنوك بسوهاج، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز سوهاج نقدًا مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

 

وتبين من التحريات أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل ثلاثة ملايين جنيه مصري.


تجميع مدخرات العاملين

تجميع 3 مليون

الاموال العامة

متهمين بالاتجار بالعملة

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