تجديد حبس صاحب محل لعب أطفال 15 يوما على ذمة التحقيق بسبب الألعاب النارية

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس صاحب محل ألعاب أطفال وآخر سائق، 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك لحيازتهما كمية كبيرة من الألعاب النارية بقصد الإتجار بها فى الساحل.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، تفيد بقيام شخصان الاتجار فى الألعاب المارية، متخذين من دائرة القسم مكانا لهم لترويج وتوزيع تجارتهم غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم تقنين الاجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهمين متلبسين.

وبإعداد الأكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، داخل المحل ملك المتهم الأول " محل لعب أطفال "، وبصحبتهم المتهم الثانى، سائق، وبحوزتهم كمية كبيرة من الألعاب النارية مختلفة الأنواع والأحجام " خراطيش وشماريخ"، قبل توزيعها على عملائهم فى المنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، التى أمرت بحبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيق.