سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 07:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بعد 30 عاما.. صديقة مقربة من زوجة بوريس جونسون الأولى تكشف الأسرار عنه

الأحد، 30 يونيو 2019 06:00 م
بعد 30 عاما.. صديقة مقربة من زوجة بوريس جونسون الأولى تكشف الأسرار عنه لويزا جوسلينح
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "صنداى تايمز" أن امرأة كانت صديقة مقربة من زوجة بوريس جونسون الأولى كشفت كيف قام المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماى على منصب زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء، بتهديدها بسبب مزاعمها التحريضية بشأن حياة الزوجين الخاصة.

 

قررت لويزا جوسلينج، وهى الآن مستشارة فى خصوصية البيانات، كسر صمتها حيال الحادث بعد مرور 30 عامًا وذلك بعدما كشفت وسائل الإعلام وجود خلاف بين جونسون وصديقته الحالية، انتهى باستدعاء الشرطة.

 

كانت جوسلينج خريجة جامعة كامبريدج البالغة من العمر 21 عامًا عندما سعت زوجة جونسون الأولى، أليجرا موستين أوين، إلى ملجأ فى شقتها فى وقت متأخر من الليل بعد ما قيل إنه كان خلافًا حادًا مع الرجل المرشح لأن يصبح رئيس وزراء بريطانيا، موضحة أن جونسون جذبها من ذراعها أثناء الخلاف.

 


بوريس جونسون

بوريس جونسون وصديقته

بريكست

خلافة تيريزا ماى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئاسة بوريس جونسون للوزراء مهددة حتى وإن فاز بـ"المحافظين" حال سحب الدعم منه

الأحد، 30 يونيو 2019 12:39 م

بوريس جونسون : سجلى السياسى يزكينى لرئاسة وزراء بريطانيا

السبت، 29 يونيو 2019 09:14 م

بوريس جونسون يتعهد بتنفيذ نظام هجرة قائم على النقاط بعد بريكست

الخميس، 27 يونيو 2019 08:53 ص

كيف عرقلت مشاجرة مسيرة بوريس جونسون السياسية .. المرشح الأوفر حظا للوصول لـ"داونيج ستريت" يتراجع فى الاستطلاعات بعد استدعاء الشرطة لمنزله بعد مشادة مع صديقته ..ويحاول الخروج من الأزمة بنشر صورة لهما تظهر حبهما

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

الرئيس السيسى يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

ركز قبل ما تشير.. شاهد ألاعيب الإخوان لفبركة الفيديوهات

ركز قبل ما تشير.. شاهد ألاعيب الإخوان لفبركة الفيديوهات

التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو

التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه

صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة