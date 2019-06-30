"بسبب الأجرة".. حبس عاطل طعن تباع بمدينة بدر 4 أيام

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس "عادل. و"، فى اتهامه بالتعدى على تباع، بسلاح أبيض، بعد مشاجرة على الأجرة بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت بداية الواقعة بورود إخطار لقسم شرطة بدر، من مستشفي بدر ك، يفيد بوصول "مصطفي .ح"، تباع ، مصاب بطعن، بإجراء التحريات اللازمة تبين بنشوب مشاجرة بين المجنى عليه، وعاطل.

من خلال إعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر، من القبض على المتهم وبحوزته أداة الجريمة، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.