انطلاق مبادرة الرئيس للكشف عن صحة المرأة فى 9 محافظات بالمجان غدًا

كتب وليد عبد السلام

تنطلق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لصحة المرأة، والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى غدا فى 9 محافظات، تشمل كل من جنوب سيناء ودمياط وبورسعيد والإسكندرية ومطروح والبحيرة والفيوم وأسيوط والقليوبية، وتؤدى جميع الخدمات للسيدات بالمجان.

وتقدم المبادرة التوعية والفحص بالوحدات الصحية للسيدات وتستهدف الحملة السيدات من عمر 18 إلى ما فوق الـ 35 عاما بالتوعية والفحص الشامل فى الوحدات الصحية وليس فى سيارات متنقلة حفاظا على خصوصية السيدات، وذلك بمشاركة 1300 فريق مدرب سيتولى الفحص، ولن يكون بينهم أى أطباء رجال مطلقا بمعنى أن الفرق التى ستتولى الفحص للكشف المبكر عن سرطان الثدى جمعها من السيدات على مستوى الأطباء والتمريض والفنيين.

التوعية تستهدف نشر مسببات المرض وطريقة اكتشافه وأماكن علاجه وأفضل الطرق والتعرف على التاريخ المرضى للمصاب وعوامل الخطورة، وسيتم حساب معامل الخطورة للسيدات طبقا لمجموعة من الأسئلة مقارنتا بالمعايير الطبية.

وتستهدف الحملة 30 مليون سيدة تقريبا، وتشمل الكشف أيضا عن السكر والعظام والضغط وأمراض القلب.