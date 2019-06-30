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انطلاق قافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية "جسور الخير4" لجنوب سيناء

الأحد، 30 يونيو 2019 03:23 م
انطلاق قافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية "جسور الخير4" لجنوب سيناء قافلة جامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب _سارة الباز

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انطلقت قافلة جامعة المنصورة المتكاملة جسور الخير 4 لجنوب سيناء تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيه تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجى – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وإشراف الدكتور عادل التابعى عميد كلية الطب البيطرى المدير، والدكتور عبدالمنعم منصر وكيل كلية الطب البيطرى و نائب مدير فنى، و الدكتورة مها شاهين استاذ بكلية الطب و نائب فنى للقافلة و الدكتورة ايمان احمد ابوالفضل استاذ مساعد بكليه الطب البيطرى و نائب مدير إدارى للقافلة والتى ستستمر فعالياتها حتى يوم الخميس الموافق 4/7/2019م،

يأتى تنظيم القافلة فى اطار توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية الدور الحيوى للجامعات فى خدمة المجتمع، وتبنياً لخطة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بنشر الرعاية الصحية فى ربوع الجمهورية، وفى ضوء سُبل التعاون المُثمر بين جامعة المنصورة وكلاً من محافظة جنوب سيناء ووزارة الصحة، وإيماناً من جامعة المنصورة بأهمية الدور المجتمعى والمُشاركة المُجتمعية، وحرصاً من الجامعة مُتمثلة فى قطاع خدمة المُجتمع وتنمية البيئة على تعظيم دورها فى خدمة المجتمع وإفادته بالخبرات الأكاديمية لديها.

وتهدف القافلة إلى تقديم الخدمات الطبية والبيطرية المُتكاملة لأهالى مدينتى طور سيناء، وأبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، والعديد من المناطق المُحيطة، حيث ستبدأ القافلة أعمالها بمستشفى طور سيناء العام خلال الفترة من 1 – 2 يوليو، وستختتم أعمالها بمستشفى أبو رديس المركزى خلال الفترة من 3 – 4 يوليو 2019م، وستتضمن فعاليات القافلة توقيع الكشف الطبى على الأهالى فى مُختلف التخصصات الطبية (التخدير، الجراحة العامة، جراحة القلب، جراحة المسالك البولية، جراحة اﻷوعية الدموية، المخ والأعصاب، الباطنة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، الرمد، الأنف والأذن، الصدر، العظام، الأشعة، والتحاليل الطبية) وكذلك صرف الدواء بالمجان.

بالإضافة إلى قافلة بيطرية مُكونة من (4) من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطرى وطبيب بيطرى من مديرية الطب البيطرى بالدقهلية لتوقيع الكشف على الحيوانات والطيور فى المدينتين والمناطق المُحيطة بهما، وصرف الأدوية البيطرية اللازمة لجميع الحالات المُصابة بالمجان، وتقديم الإرشادات والتوعية للمربين عن طرق التغذية السليمة والرعاية الصحية للحيوان وكذلك طرق الحماية والحد من انتشار الكلاب.

 

 

 


الدقهلية

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قافلة الخير

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