اليوم.. كنائس المعادى تختتم احتفالية كرنفال الطفولة بمشاركة 1600 طفل

سارة علام

تختتم إيبارشية المعادى، اليوم الأحد، كرنفال الطفولة السادس عشر، والذي تنظمه خدمة التربية الكنسية بالإيبارشية بمدرسة الكرمة بالقطامية تحت عنوان "عندى شجاعة".

ومن المنتظر أن يشارك فيه ما يقرب من 1600 طفل من 16 كنيسة من كنائس الإيبارشية إلى جانب 130 خادم وخادمة، وشهد فعاليات اليوم الأول الأنبا دانيال أسقف الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس والآباء الكهنة المسئولين عن خدمة التربية الكنسية بالإيبارشية.

قدمت فقرات الكرنفال مرتين يوميًا خلال أيامه الثلاثة حيث تم تقسيم الأطفال المشاركين فى الكرنفال إلى ست مجموعات.

ويتضمن برنامج الكرنفال عرضًا مسرحيًا افتتاحيًا، بالإضافة إلى 6 ألعاب يوزع عليها الأطفال بجانب عرض لقصة يونان، كما ضم الكرنفال عدد من ورش العمل للأطفال.