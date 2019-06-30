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النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة سكنية فى السيدة زينب

الأحد، 30 يونيو 2019 11:36 ص
النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة سكنية فى السيدة زينب حريق شقة - أرشيفية
كتب سليم على

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أمرت نيابة السيدة زينب، بمحكمة جنوب القاهرة ، بانتداب المعمل الجنائى، لمعاينة حريق داخل شقة سكنية بعقار فى منطقة السيدة زينب، لمعرفة أسباب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بعقار بمنطقة السيدة زينب، حيث انتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران فى المكان دون وقوع إصابات

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى السيدة زينب، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.


حريق شقة

الحمايه المدنيه

السيدة زينب

محكمه جنوب القاهره

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