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النيابة تستعجل التحريات حول سائق سرق مشغولات ذهبية من شقة بالجمالية

الأحد، 30 يونيو 2019 11:39 م
النيابة تستعجل التحريات حول سائق سرق مشغولات ذهبية من شقة بالجمالية مشغولات ذهبية-أرشيفية
كتب سليم على

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استعجلت نيابة الجمالية، التحريات حول سائق تم ضبطه أثناء محاولته بيع مشغولات ذهبية، وإكسسوارات وعملات قديمة سرقها من شقة متوفى بدائرة القسم. 
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة الجمالية، معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص، بعرض مشغولات ذهبية على أحد محال الذهب بدائرة القسم، للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقة.
 
 
وأشارت التحقيقات، إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتبين أنه سائق بإحدى النقابات، 52 سنة، وضبط بحوزته حقيبة بداخلها (2 سلسلة - 2 خاتم - قرط ذهبى - 4 دلاية - دبوس بدله - آنسيال - مشبك لرابطة عنق - 2 زرار - قرط آلماظ - 11 ساعة جيب -  7 نظارات -  مسبحة - 3 عقد "أحجار كريمة" - 12 دولار - 82 عملة معدنية مصرية قديمة -  27 عملات أجنبية ورقية قديمة .
 
 
وأضافت النيابة أنه بمواجهة رجال المباحث المتهم بالمضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل مسكن "شقيق"، موظف سابق بذات جهة عمله، وحالياً بالمعاش - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بأسلوب "المغافلة"، حيث قام الأخير بالاستعانة به لجرد محتويات مسكن شقيقه المتوفى بدائرة قسم شرطة الوايلى.
 
 
 
وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وقرر أنه لم يكن قد أكتشف الواقعة بعد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 

جريمة سرقة

سرقة مشغولات بالجمالية

سائق يسرق شقة

سرقة اكسسوارات

نيابة الجمالية

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