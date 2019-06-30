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المعمل الجنائى يفحص الأدلة لكشف ملابسات حريق شارع العريش

الأحد، 30 يونيو 2019 01:33 م
المعمل الجنائى يفحص الأدلة لكشف ملابسات حريق شارع العريش حريق العريش - أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى

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يعمل رجال المعمل الجنائى بالجيزة على فحص الآدلة الجنائية التى جمعها من موقع حريق سنتر ومعرض وملاهى شارع العريش، والذى تعرض للحريق صباح الجمعة الماضية، للوقوف على ظروفه وأسبابه، وتحديد إذا ما كانت النيران اشتعلت نتيجة ماس كهربائى (بدون شبهة جنائية)، أم أن وراء الحادث (شبهة جنائية).

وتنتظر النيابة تقرير خبراء الحماية المدنية حول جهودهم لإخماد النيران، وتقدير حجم الخسائر التى لحقت بالمكان.

كشفت تحقيقات الأجهزة المختصة لحريق معرض ومدينة ملاهى وسنتر شارع العريش بالهرم، عن أن مساحة المنطقة المقام عليها المعرض وملاهى الأطفال تبلغ ما يقرب من الـ300 متر، وأن النيران اشتعلت ـ وفقًا للتحريات الأولية ـ بسبب ماس كهربائى، وامتدت النيران لتطول معظم أجزاء المنطقة المقام عليها المعرض، مما أسفر عن احتراق محتوياته.

وأوضحت معاينة جهات التحقيق لموقع الحادث، عن اشتعال النيران فى عدد من "البارتشنات" الخاصة بالمعرض والمصنع أغلبها من عواميد حديدية وأخشاب وصاج، فضلًا عن امتداد النيران لتطول عدد من السيارات الخاصة التى صودف تواجدها بمحيط منطقة الحريق، وعدد من واجهات المحال التجارية المتواجدة بجوار المعرض.

وتبين من خلال المعاينة أن النيران اشتعلت لتطول محتويات معرض الملابس بشكل شبه كامل، فضلًا عن احتراق عدد من ألعاب الأطفال المتواجدة داخل مدينة الملاهى، وامتداد سحابة الدخان المتصاعد جراء الحريق، لتغطى عدد من المنازل المحيطة بالمنطقة.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل معرض وملاهى فى منطقة الهرم، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.


حريق العريش

حريق شارع الهرم

حريق سنتر الهرم

ملاهى الهرم

حريق شارع العريش

شارع العريش

ملاهى شارع العريش

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