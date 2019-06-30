سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 12:40 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

القوات العراقية تعلن تصفية 5 إرهابيين حاولوا التسلل عبر حدود سوريا

الأحد، 30 يونيو 2019 12:00 ص
القوات العراقية تعلن تصفية 5 إرهابيين حاولوا التسلل عبر حدود سوريا عناصر من الجيش العراقى أرشيفية
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت قوات الأمن العراقية، عن تصفية 5 "إرهابيين" حاولوا التسلل إلى أراضى العراق عبر الحدود السورية، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت خلية الإعلام الأمنى العراقية، فى بيان صدر عنها، مساء السبت: "تمكنت قوة من اللواء السابع والعشرين فى الفرقة الثامنة ضمن قيادة عمليات الجزيرة من قتل خمسة عناصر إرهابية حاولت التقرب من خط الحدود العراقية السورية شمال منطقة طريفاوي".

وأضافت خلية الإعلام الأمنى أن هذه العملية "جاءت بعد متابعة مستمرة لمنع أى محاولة تسلل من قبل العصابات الإرهابية".

وتعتبر المناطق الواقعة على الحدود بين سوريا والعراق الأكثر هشاشة أمام عمليات تنفذها الخلايا المتبقية من تنظيم "داعش" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، والذى يحاول عناصره عبورها فى كلا الاتجاهين من حين إلى الآخر.

 

 


القوات العراقية

العراق

أخبار العراق

تصفية 5 إرهابيين

التسلل عبر حدود سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

40 أغنية × 82 دقيقة ضمن الألبوم الخاص بالموسم الجديد لـ Stranger Things

40 أغنية × 82 دقيقة ضمن الألبوم الخاص بالموسم الجديد لـ Stranger Things

اعتماد تطبيق التصويت الإلكترونى للجمعيات العمومية للشركات من أول يوليو

اعتماد تطبيق التصويت الإلكترونى للجمعيات العمومية للشركات من أول يوليو

مدافع مانشستر يونايتد يستغل غيابه عن أمم أفريقيا ويزور منطقة الأهرامات

مدافع مانشستر يونايتد يستغل غيابه عن أمم أفريقيا ويزور منطقة الأهرامات

رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل

رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل

فيديو.. هل يجوز صلاة الجمعة بدون خطبة.. خالد الجندى يرد بتسجيل نادر لعطية صقر

فيديو.. هل يجوز صلاة الجمعة بدون خطبة.. خالد الجندى يرد بتسجيل نادر لعطية صقر

اليوم السابع: "30 يونيو.. 6 سنوات من التنمية"

اليوم السابع: "30 يونيو.. 6 سنوات من التنمية"

أزمة عمرو وردة سهم الإخوان لضرب المنتخب بالسوشيال فى كاريكاتير اليوم السابع

أزمة عمرو وردة سهم الإخوان لضرب المنتخب بالسوشيال فى كاريكاتير اليوم السابع

بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة