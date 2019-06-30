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"القابضة للشرب " تنظم زيارات لطلبة الجامعات لمحطات المياه والصرف

الأحد، 30 يونيو 2019 06:21 م
"القابضة للشرب " تنظم زيارات لطلبة الجامعات لمحطات المياه والصرف جانب من الزيارات الطلابية لمحطات المياه
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس ممدوح رسلان ، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن جميع الشركات التابعة على استعداد كامل للتعاون مع الجامعات المصرية فى جميع المجالات البحثية والفنية مشيرا الي انه فى إطار التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب بالقاهرة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى لدعم العملية التعليمية لدى طلبة كليات الجامعات المختلفة فقد قامت شركة مياه القاهرة بتنظم زيارة ميدانية لطلبة الفرقة الرابعة قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس ضمن إعدادات الكلية لمناقشة مشاريع التخرج لطلبة قسم الهندسة المدنية .

ومن جانبه قال المهندس مصطفى الشيمى ، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أن الزيارة بدأت بمحطة مياه الأميرية وهى من أعرق محطات تنقية المياه التابعة للشركة وتبلغ طاقتها الإنتاجية 650 ألف متر مكعب من المياه يوميا وتم تعريف الطلاب بمراحل تنقية مياه الشرب بداية من دخول المياه من نهر النيل عبر المأخذ ومرورا بمانعات الأعشاب الميكانيكية وخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة وإنتهاء بإضافة الكلور النهائى ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التى تغذيها المحطة .

وأضاف الشيمى ، أن الشركة قامت بتعريف الطلاب بالدور الذى تقوم به الشركة ، من اجل توفير كوب ماء نظيف للمواطنين من خلال مجموعة متميزة من المعامل المركزية والعينات التى يتم اخذها بشكل يومى والتحرك الفورى فور وصول أى شكوى من تلوث المياه مشيرا الى أن تم تعريف الطلاب على أهمية الحفاظ على المياه والترشيد واستخدام قطع المياه الموفرة بالمؤسسات والهيئات الحكومية و المساكن الخاصة من أجل تقليل نسبة الفاقد .

 

 


الشركه القابضه للمياه

القابضه لمياه الشرب

محافظه القاهره

شركه مياه القاهره

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الجامعات المصريه

جامعه عين شمس

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