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الصين تؤكد أهمية تدعيم وتطوير العلاقات مع كوريا الشمالية

الأحد، 30 يونيو 2019 09:01 ص
الصين تؤكد أهمية تدعيم وتطوير العلاقات مع كوريا الشمالية رئيس المجلس الوطنى الاستشارى السياسى للشعب الصينى وانج يانج
أ ش أ

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أكد رئيس المجلس الوطنى الاستشارى السياسى للشعب الصينى (كبير المستشارين السياسيين الصينيين) "وانج يانج"، أهمية توسيع التبادلات مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) للإسهام فى حماية العلاقات بين الجانبين وتدعيمها وتطويرها.

وقال يانغ – خلال لقائه مع "كيم وان سو" رئيس اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لإعادة التوحيد الوطنى لكوريا الشمالية فى العاصمة (بكين)، اليوم الاحد - إنه يتعين على البلدين اتباع التوافقات التى توصل إليها رئيسا الدولتين فى تعميق الاتصال السياسى رفيع المستوى، وتعزيز التعاون العملى والتبادلات الشعبية.

من جانبه، أعرب "كيم وان سو"عن استعداد اللجنة المركزية لتعزيز التعاون والتبادلات مع المؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى من أجل تعزيز العلاقات بين الدولتين.

 

 


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المجلس الوطنى الصينى

العلاقات الصينية الكورية الشمالية

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