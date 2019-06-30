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الصناعات المعدنية: النصر للسيارات لديها بنية قوية لتصنيع 50 ألف سيارة سنويا

الأحد، 30 يونيو 2019 05:22 م
الصناعات المعدنية: النصر للسيارات لديها بنية قوية لتصنيع 50 ألف سيارة سنويا شركة النصر للسيارات
كتب عبد الحليم سالم

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أشادت مصادر بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، بجهود الحكومة لإعادة نشاط تصنيع السيارات فى مصر، لا سيما أن مصر كانت رائدة فى الصناعة منذ السبعينات.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إنه من المعروف أن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت عن اتفاق بين شركة نيسان لإنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويا بحد أدنى نحو 50 ألف سيارة، كما أن هناك اتفاق بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة النصر للسيارات وبين شركة بريتون للسيارات لتصنيع سيارة والعرضان ما زالا محل دراسة.

وأوضحت المصادر أن شركة النصر للسيارات لديها بنية أساسية قوية وجاهزة للتصنيع شريطة أن يتم تزويدها بخط إنتاج حديث من قبل الشريك الأجنبى، الذى لابد أن ينقل التكنولوجيا للشركة خاصة أن تكنولوجيا الشركة قديمة ولا تتناسب مع التصنيع الأيام الحالية وما حدث من تقدم كبير فى صناعة السيارات .

وأوضحت المصادر أن شركة الهندسية ما تزال تتبع القابضة المعدنية بعد نقلها من تبعية القابضة للنقل البحرى والبرى، ولم يتم دمجها فى شركة النصر، خاصة أن الشركتين تم فصلهما عام 2000  خلال فترة التصفية، وكل شركة لها مجالها الخاص لكن بصورة مبدئية فى حالة رغبة الشريك الأجنبى على المشاركة مع الشركتين لا مانع من ذلك مستقبلا لان الهدف هو تعميق الصناعة المصرية والارتقاء بها .

 

 

 

 

 

 

 


شركة النصر للسيارات

القابضة المعدنية

تصنيع السيارات

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