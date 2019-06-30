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الشرطة البريطانية تعتقل رجلا ثانيا فيما يتعلق بمقتل امرأة حبلى طعنا فى لندن

الأحد، 30 يونيو 2019 02:46 م
الشرطة البريطانية تعتقل رجلا ثانيا فيما يتعلق بمقتل امرأة حبلى طعنا فى لندن عناصر من الشرطه البريطانيه
(رويترز)

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اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، رجلا ثانيا للاشتباه فى ضلوعه فى جريمة طعن بجنوب لندن، أمس السبت أفضت إلى مقتل امرأة حبلى كانت فى السادسة والعشرين من عمرها.

وكانت المرأة حبلى فى شهرها الثامن تقريبا، وأعلنت الشرطة اسمها وهو كيلى مارى ففريل ولا يزال مولودها، الذى ولد فى موقع الجريمة ثم نقل للمستشفى، فى حالة حرجة، وقالت الشرطة إنها اعتقلت الرجل الثانى البالغ من العمر 29 عاما أمس السبت وأبقته رهن الاحتجاز.

وألقت السلطات فى البداية القبض على رجل يبلغ من العمر 37 عاما للاشتباه فى ضلوعه فى القتل لكنها أفرجت عنه بعد ذلك غير أنه لا يزال رهن التحقيق فى انتظار مزيد من المعلومات.

وأشارت الشرطة إلى أن الدافع وراء الجريمة لم يعرف بعد، وتشير بيانات رسمية إلى أنه جرى تسجيل 285 حالة وفاة نتيجة طعن فى انجلترا وويلز العام الماضى وهى أعلى نسبة منذ بدء التسجيل قبل أكثر من 70 عاما.

 

 


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