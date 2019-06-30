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السيسى: المصريون رسموا فى 30 يونيو طريقا للحفاظ على الوطن وتنميته

الأحد، 30 يونيو 2019 10:19 ص
السيسى: المصريون رسموا فى 30 يونيو طريقا للحفاظ على الوطن وتنميته كلمة الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ان الشعب المصرى شعب أصيل ووفى، مشيرا إلى أن ارتباط هذا الشعب بوطنه وهويته يعلو عنده فوق أى انتماء.

وتابع الرئيس السيسي فى كلمة بمناسبة ذكرى الثلاثين من يونيو، اليوم الأحد، "انتماء المصريين لوطنهم فوق أى مصالح ضيقة لجماعات أو جهات خارجية، ممن اعتقدوا أن إرهابهم الأسود سينال من عزيمة أمة صنعت التاريخ، وألهمت الإنسانية معنى التضحية من أجل الوطن".

وأضاف الرئيس: "إن جموع الشعب المصرى رسمت فى ثورة الثلاثين من يونيو طريقا نسير فيه يتمثل فى أولوية حماية الوطن والحفاظ عليه، ثم تنميته وتطويره لتصبح مصر دولة متقدمة توفر لأبناءها فرص العيش الكريم، والحياة اللائقة بالقرن الواحد والعشرين".

 

 


السيسي

الرئيس السيسي

30 يونيو

ثورة الثلاثين من يونيو

الارهاب

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