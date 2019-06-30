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التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جاهزة.. ونتوقع إعلانها غدا

الأحد، 30 يونيو 2019 10:06 ص
التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جاهزة.. ونتوقع إعلانها غدا الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2019، ستكون جاهزة اليوم الأحد ونأمل أن يتم اعتمادها وإعلانها غدا الاثنين.

وأضاف نائب الوزير، أن الكنترولات انتهت من كل مراحل النتيجة وتشمل:" المراجعة النهائية وتجميعها وتحديد نسب النجاح فى كل شعبة ونسب الرسوب، إضافة إلى تحديد الأوائل فى كل نوعية من نوعيات التعليم الفنى، موضحا أن كافة التفاصيل التى تتعلق بالنتيجة سوف تعلن فى المؤتمر الصحفى الذى يتم عقده لاعتماد النتيجة وإعلانها، ومن المقرر أن يكون غدا الاثنين وبحد أقصى نهاية الأسبوع الجارى.

وأوضح نائب الوزير، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2019، سيتم إعلانها على موقع الوزارة، حيث يستطيع الطالب معرفة نتيجته برقم الجلوس، على غرار ما يحدث كل عام.

وكانت امتحانات الدبلومات الفنية 2019 انطلقت 18 مايو ماضى وانتهت 1 يونيو الجارى وانتهت أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة وتم تجميع النتيجة وتحديد الأوائل فى كل شعبة استعداد لإعلان النتيجة.


التربية والتعليم

امتحانات الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019

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