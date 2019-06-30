الاحتلال الإسرائيلى يوافق على تسليم جثمان الشهيد سمير عبيد بشروط تم رفضها

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قال محامى هيئة شئون الاسرى والمحررين الفلسطينيين محمد محمود، اليوم الأحد، إن الشرطة الإسرائيلية أبلغته موافقتها على تشريح جثمان الشهيد محمد سمير عبيد بوجود طبيب فلسطينى، على أن تسلمه لذويه بعدة شروط، تم رفضها.

وأضاف المحامى، أن الشرطة اشترطت لتسليم جثمان الشهيد أن يتم دفنه فى مقبرة شارع صلاح الدين فى ساعات المساء، وحضور 50 شخصا فقط فى جنازته، وعدم رفع الأعلام والرايات خلال الجنازة والدفن، ودفع كفالة قيمتها 25 ألف شيقل لضمان تنفيذ الشروط (الدولار يعادل 3.6 شيقل)، مؤكدًا رفض جميع هذه الشروط.

فى سياق آخر، يواصل 7 أسرى فى معتقلات الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسيرين إحسان عثمان وجعفر عز الدين، وقال نادى الأسير - فى بيان - إن الأسير إحسان عثمان (21 عاماً) من بلدة بيت عور التحتا فى محافظة رام الله، والأسير جعفر عز الدين (48 عاماً) من محافظة جنين يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ (15) يوماً.

كما يواصل 5 أسرى من مدينة دورا فى محافظة الخليل إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ 7 أيام، رفضاً لاعتقالهم الإداري، وهم: الشقيقان محمود الفسفوس (29 عاماً)، وكايد (30 عاماً)، علاوة على ثلاثة أسرى آخرين وهم: غضنفر أبو عطوان (26 عاماً)، وعبد العزيز سويطى (30 عاماً)، وسائد النمورة (27 عاماً)، ويُشار إلى أن الأسير إحسان عثمان وأسرى محافظة الخليل يقبعون فى معتقل "عوفر"، فيما يقبع الأسير جعفر عز الدين فى عزل معتقل "مجدو".