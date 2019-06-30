سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 03:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يوافق على تسليم جثمان الشهيد سمير عبيد بشروط تم رفضها

الأحد، 30 يونيو 2019 01:38 م
الاحتلال الإسرائيلى يوافق على تسليم جثمان الشهيد سمير عبيد بشروط تم رفضها شهيد فلسطينى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محامى هيئة شئون الاسرى والمحررين الفلسطينيين محمد محمود، اليوم الأحد، إن الشرطة الإسرائيلية أبلغته موافقتها على تشريح جثمان الشهيد محمد سمير عبيد بوجود طبيب فلسطينى، على أن تسلمه لذويه بعدة شروط، تم رفضها.

وأضاف المحامى، أن الشرطة اشترطت لتسليم جثمان الشهيد أن يتم دفنه فى مقبرة شارع صلاح الدين فى ساعات المساء، وحضور 50 شخصا فقط فى جنازته، وعدم رفع الأعلام والرايات خلال الجنازة والدفن، ودفع كفالة قيمتها 25 ألف شيقل لضمان تنفيذ الشروط (الدولار يعادل 3.6 شيقل)، مؤكدًا رفض جميع هذه الشروط.

فى سياق آخر، يواصل 7 أسرى فى معتقلات الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسيرين إحسان عثمان وجعفر عز الدين، وقال نادى الأسير - فى بيان - إن الأسير إحسان عثمان (21 عاماً) من بلدة بيت عور التحتا فى محافظة رام الله، والأسير جعفر عز الدين (48 عاماً) من محافظة جنين يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ (15) يوماً.

كما يواصل 5 أسرى من مدينة دورا فى محافظة الخليل إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ 7 أيام، رفضاً لاعتقالهم الإداري، وهم: الشقيقان محمود الفسفوس (29 عاماً)، وكايد (30 عاماً)، علاوة على ثلاثة أسرى آخرين وهم: غضنفر أبو عطوان (26 عاماً)، وعبد العزيز سويطى (30 عاماً)، وسائد النمورة (27 عاماً)، ويُشار إلى أن الأسير إحسان عثمان وأسرى محافظة الخليل يقبعون فى معتقل "عوفر"، فيما يقبع الأسير جعفر عز الدين فى عزل معتقل "مجدو".

 


استشهاد فلسطينى

الاسرى الفلسطينيين

الاحتلال الاسرائيلى

نادى الاسير الفلسطينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

للمتوجهين إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب وأوغندا..لا تنسى غطاء الرأس وشرب العصائر والمياه بكثرة..الأرصاد: الطقس حار على العاصمة وشديد الحرارة جنوبا.. والأجواء ستكون لطيفة ليلا وقت إقامة المباراة

للمتوجهين إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب وأوغندا..لا تنسى غطاء الرأس وشرب العصائر والمياه بكثرة..الأرصاد: الطقس حار على العاصمة وشديد الحرارة جنوبا.. والأجواء ستكون لطيفة ليلا وقت إقامة المباراة

قوات الاحتلال تعتقل وزير شئون القدس فادى الهدمى

قوات الاحتلال تعتقل وزير شئون القدس فادى الهدمى

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

الأرصاد: وصول نسبة الرطوبة 80% وراء الشعور بارتفاع حرارة الجو

الأرصاد: وصول نسبة الرطوبة 80% وراء الشعور بارتفاع حرارة الجو

دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة