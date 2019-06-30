الأمم المتحدة: مقتل وإصابة أكثر من 7500 طفل فى اليمن منذ 2013

كتب وكالات

أكدت الأمم المتحدة، أن 7550 طفلا على الأقل قتلوا أو أصيبوا جراء الحرب الأهلية فى اليمن، منذ بداية أغسطس عام 2013 وحتى بداية العام الجارى، بحسب "روسيا اليوم".

وذكر تقرير أصدره الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو جوتيريس، أمس الجمعة، أن هذه الحالات تعد بين 11779 حالة انتهاك صارخ لحقوق الأطفال وثقتها الأمم المتحدة فى اليمن خلال هذه الفترة، مرجحا أن الوضع الحقيقى أسوأ من ذلك، بسبب صعوبة متابعة الوضع الإنسانى فى هذا البلد.

وحذرت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال فى النزاعات المسلحة، فرجينيا جامبا، من أن معاناة الأطفال اليمنيين تفاقمت خلال هذه الفترة وبلغت مستوى مروعا، على الرغم من اتخاذ أطراف النزاع بعض الإجراءات الإيجابية.

ودعت المسئولة الأممية أطراف النزاع وكل من لديه تأثير عليها إلى إعطاء الأولوية لجهود السلام والانخراط بشكل فعال فى المفاوضات الجارية بخصوص تسوية النزاع.