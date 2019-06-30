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الأرصاد: وصول نسبة الرطوبة 80% وراء الشعور بارتفاع حرارة الجو

الأحد، 30 يونيو 2019 10:55 ص
الأرصاد: وصول نسبة الرطوبة 80% وراء الشعور بارتفاع حرارة الجو طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حالة الجو خلال ال 48 ساعة المقبلة مع استمرار احساس المواطنين بحرارة الجو.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه رغم أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعى لها، إلا أن الرطوبة تزيد احساس المواطنين بالحر، لافتا إلى أن نسب الرطوبة تصل ل 90% بالسواحل و80% بالقاهرة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون لطيفة وقت إقامة مباراة المنتخب مع أوغندا ببطولة الأمم الإفريقية، مناشدا المواطنين المتوجهين للاستاد بارتداء غطاء الرأس، والإكثار من شرب المياه الغازية والعصائر، وعدم التعرض المباشر للشمس.


طقس امم افريقيا

امم افريقيا

الطقس

الرطوبه

درجات الحراره

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