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الأرصاد: غدا طقس حار على الوجة البحرى والقاهرة والعظمى بالعاصمة 37 درجة

الأحد، 30 يونيو 2019 10:36 ص
الأرصاد: غدا طقس حار على الوجة البحرى والقاهرة والعظمى بالعاصمة 37 درجة الماء فى مواجهة ارتفاع درجات الحرارة
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤيه فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، و الرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة تكون مثيره للرمال والأتربه على جنوب سيناء وجنوب البلاد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة.


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