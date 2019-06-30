اعتقال امرأة أمريكية تركت رضيعها 20 دقيقة داخل سيارتها وسط الحر الشديد

كتب: محمد جمال

تواجه امرأة تهمة تتعلق بتعريض حياة الأطفال للخطر فى أوكلاهوما الأمريكية، بعد أن قالت الشرطة إنها تركت طفلها البالغ من العمر 14 شهرًا فى سيارة لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تتمكن من الذهاب إلى متجر لبيع الخمور، حسبما ذكرت شبكة إية بى سى نيوز الأمريكية.

وقالت الشرطة في أواسو إنهم تلقوا مكالمة هاتفية حول طفل محبوس داخل سيارة وقال تقرير الشرطة إن الطفل وصف بأنه "ذو لون جلدى أحمر وتعرق ويبكي بشكل هستيري داخل سيارة مغلقة وسط حر شديد وضوء شمس شديد على السيارة".

وبعد لحظات قليلة، شوهدت امرأتان من ضمنهما والدة الطفل التى تعرفت عليها الشرطة ليتم اعتقالها، وقالت الشرطة إن الطفل عولج من قبل المسعفين ثم نقل إلى المستشفى كاجراء احترازى.

وقال الملازم بوتمان لشبكة ايه بى سى نيوز "كلما بدأ الطفل فى التعرق فهذا يعني أن الطفل مصاب بحرارة عالية ويمكن أن يؤدى سريعا إلى الجفاف واستنفاد الحرارة، ويمكن أن يؤدى إلى وفاته".