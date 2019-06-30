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اعترافات تاجر حشيش فى الأميرية: "هبطل وهشتغل شغلانة شريفة أعيش منها"

الأحد، 30 يونيو 2019 05:00 ص
اعترافات تاجر حشيش فى الأميرية: "هبطل وهشتغل شغلانة شريفة أعيش منها" مخدر الحشيش_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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" كلمة ندمان مش كفاية على اللى عملته فى نفسى بس مش ذنبى، واحد مش متعلم ولا معايا صنعة اشغلها اعمل ايه عشان اجيب رغيف العيش، ناوى اخرج من هنا انسان تانى هبطل تجارة الصنف وهشتغل اى حاجة شريفة اعيش منها".

بهذه الكلمات اعترف "وليد.س" 32 سنة، مسجل خطر، أمام النيابة العامة، بعد ضبطه متورطا بحيازة كمية من مخدر الحشيش فى الأميرية، مضيفا بأنه استهدف من بيع المواد المخدرة توفير متطلباته المعيشية، وما يحتاجه من مخدرات يتعاطاها ولا يمتلك ثمنها قبل اتجاره فى المخدرات حيث يدمن الهيروين والأقراص المخدرة.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "علاء.ع" 24 سنة عاطل، وبحوزته 800 جرام من مخدر الحشيش، قبل توزيعها على من عملائه .

وأكدت المعلومات سابقة اتهام العاطل فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة، وبإحالته للنيابة قررت حبسه على ذمة التحقيق.  

 

 


تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

مسجل خطر

حبس عاطل

قسم الأميرية

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