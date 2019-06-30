اضبط مخالفة.. انتشار المخلفات بطول كورنيش نيل مدينة زفتى.. ومطالب بإزالتها

طالب أهالى مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، المسئولين بمديرية الرى بالغربية وجهاز حماية نهر النيل، بضرورة رفع المخالفات الموجودة من نهر النيل والمنتشرة بكثافة بطول الكورنيش.
وفى هذا الصدد قال محمد مفتاح أحد الأهالى، إنه بالرغم من أن المدينة تتمتع بمنظر حضارى وفريد عن باقى مدن محافظة الغربية، وذلك لوقوع نهر النيل بها، إلا أن الأجهزة التنفيذية لم تحافظ على تلك الثروة، فانتشرت القمامة وورد النيل بصورة بشعة، فضلا عن غسيل "التوك توك" وإلقاء المياه المتسخة بالنيل.
وطالب الأهالى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بتكليف مديرية الرى وجهاز حماية نهر النيل بضرورة رفع تلك الكارثة وتطهير المياه.
الأهالي يطالبون بتطهير المياة
الأهالي يطالبون محافظ الغربيه برفع المخالفات من نهر النيل
التعديات على النيل
ورد النيل يغطي المياة
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