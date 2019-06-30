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اختلافا على ثمن المسروقات.. إحالة عاطل قتل صديقه بسبب 200 جنيه للجنايات

الأحد، 30 يونيو 2019 03:16 م
اختلافا على ثمن المسروقات.. إحالة عاطل قتل صديقه بسبب 200 جنيه للجنايات جثة - أرشيفية
كتب سليم على

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أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، عاطل إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل آخر لخلافهم على 200 جنيه حصيلة مسروقاتهم فى منطقة السيدة زينب.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم والمجنى عليه كوّنا تشكيلاً عصابياً فيما بينهم وتخصّصا فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وإنهم وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقات فى الفترة الأخيرة ونشل المارة فى الطريق العام.

وأضاف التحقيقات أن المجنى عليه والمتهم يوم الواقعة قاما بسرقة هاتف محمول من مواطن بدائرة القسم، وجلسا فى منطقة مجرى العيون، واقترحا أن يأخذ الهاتف أحدهما على أن يعطى للآخر مبلغاً مالياً نظير ذلك، إلا أنهما اختلفا على حصول المجنى عليه على مبلغ 200 جنيه، فأخرج المتهم سلاح أبيض "مطواة" وطعن المجنى عليه فى قدمه وتركه ينزف وفرّ هارباً.

وأكدت التحقيقات أن المجنى عليه ظل ينزف حتى وصل إلى مستشفى التأمين الصحى بالسيدة زينب، حيث كانت على بعد ما يقرب من 100 متر من الواقعة وسقط أمامها جثة هامدة من كثرة النزيف الذى تعرض له، وتم إدخاله للمستشفى لمحاولة إنعاشه إلى أن المحاولات باءت بالفشل.

كان قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا من مستشفى التأمين الصحى بدائرة القسم بسقوط المجنى عليه "محسن ا" عاطل أمام المستشفى قتيلا بسبب طعنة نافذة فى قدمه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمستشفى وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "زينهم ج م"، عاطل، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر رقم 8119 لسنة 2018 إدارى السيدة زينب وأخطرت النيابة للتحقيق.


السيده زينب

محكمه جنوب القاهره

عاطل يقتل صديقه

حرامى يسرق زميله

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