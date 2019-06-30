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اتحاد إعلام القاهرة يحذر طلاب الثانوية من كورسات التأهيل لاختبار القبول

الأحد، 30 يونيو 2019 01:43 م
اتحاد إعلام القاهرة يحذر طلاب الثانوية من كورسات التأهيل لاختبار القبول كلية الإعلام بحامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى

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حذر اتحاد طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة، طلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكلية وأولياء أمورهم من الالتحاق بأى دورات خارجية خاصة باختبار القدرات الجديد الخاص بالقبول بالكلية، قائلا: "لا يحتاج الطالب فيه أن يتحصل على أى نوع من الكورسات الخارجية فى المراكز أو فى أى مكان آخر، وأن من يقدموا هذه الكورسات يتلاعبون بالطلبة بهدف تحصيل رسوم منهم نظير هذه الكورسات ونظير أداء الاختبار".

وأضاف الاتحاد، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن التقديم للاختبار سيبدأ بعد امتحانات الثانوية العامة على موقع التنسيق وتبدأ الامتحانات من يوم 9 يوليو وبحد أقصى أسبوعين من هذا التاريخ، وأن الاختبارات سيتم إجراؤها فى معامل الكلية وستكون تحريرية فقط "بدون مقابلة شخصية" ولن يكون هناك تشابه بين امتحانين نظرًا لوجود عدد كبير من نماذج الأسئلة.

 

 

 


اتحاد طلاب

كلية الاعلام

جامعة القاهرة

كورسات خارجية

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