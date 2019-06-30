إقلاع أولى رحلات "مطار خليج نيوم" فى السعودية بتقنية الجيل الخامس

كتب وكالات

غرد وزير النقل السعودى نبيل العامودى على حسابه على تويتر، قائلا: "أقلعت أولى رحلات مطار خليج نيوم النافذة الجديدة على البحر الأحمر، وحملت على متنها طموحاً لا حدود له لبلادنا التى تمتلك قدرات ضخمة فى طريقها لأن تصبح مورداً إضافيا لها. أبارك لقيادتنا الرشيدة هذا الإنجاز المتمثل بتدشين أول رحلة للمطار، وسنعمل أنا وزملائى لمستقبل طموحه عنان السماء، بحسب "العربية .نت".

ونشرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، الأربعاء الماضي، تغريدة على "تويتر" حول افتتاح مطار نيوم، مشيرة إلى أنه يعتبر أول مطار "بتقنية الجيل الخامس بالمنطقة".

وقالت الوزارة: "بأحدث التقنيات نخطو بثبات نحو المستقبل. مطار نيوم أول مطار بتقنية الجيل الخامس فى المنطقة. وطن طموح وطن رقمي".

وأرفقت التغريدة برسم توضيحى يبرز كلمات ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، التى قال فيها: "نريد أن نحجز مكاناً فى المستقبل"، كما يبين الرسم أن المطار يتمتع بسرعات عالية للإنترنت، كما أنه مزود بقاعدة لتطبيق التقنيات الحديثة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدنى أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن افتتاح مطار خليج نيوم، الواقع فى منطقة شرما شمال المملكة، موضحة فى بيان صحفى أن المطار قد تم ترخيصه من قبلها كمطار تجارى وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية، بدءاً من الأسبوع المقبل.