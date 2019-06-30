الرئيسية حوادث إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره أعلى الطريق فى مدينة نصر الأحد، 30 يونيو 2019 08:39 ص حادث تصادم - أرشيفية كتب ــ عبد الرحمن سيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصيب شخص بعدما صدمته سيارة اثناء عبوره للطريق فى مدينة نصر، مما أدى إلى توقف حركة المرور، فيما تم نقل المصاب الى المستشفى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى مدينة نصر بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. حادث مرورى بمدينة نصر زحام مرورى بمدينة نصر سيارة تنقل مصاب توقف حركة المرور مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة النيابة تصرح بدفن 9 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث مرورى بأطفيح الأحد، 19 مايو 2019 10:21 ص مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور..ثبوت ارتكاب قائد السيارة حادث مروري الجمعة، 17 مايو 2019 06:37 م توقف حركة المرور بـ"دائرى المعادى" بسبب حادث مرورى أدى لإصابة شخص الجمعة، 17 مايو 2019 08:39 ص توقف حركة المرور بطريق الواحات الصحراوى بسبب حادث مرورى وإصابة شخص الثلاثاء، 14 مايو 2019 09:17 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا المنتخب فى مهمة إسقاط "أوناش" أوغندا وحسم الصدارة الليلة مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو" عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو صور.. عارضة أزياء تركية تترك منصة الموضة لرعى الأغنام.. اعرف التفاصيل 400 مليون دولار × 10 أيام إيرادات فيلم Toy Story 4 تأسيس 8259 شركة استثمارية باستثمارات 16.1 مليار جنيه خلال 4 أشهر الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة مدغشقر تستدرج نيجيريا لصناعة تاريخ جديد فى كأس الامم الافريقية اكتشاف أكبر خزان طبيعى للمياه العذبة على ساحل نيوجرسى تحت المحيط الأطلسى التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا.. دونجا بدلا من الننى المزيد من Trending Plus
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