إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره أعلى الطريق فى مدينة نصر

كتب ــ عبد الرحمن سيد

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة اثناء عبوره للطريق فى مدينة نصر، مما أدى إلى توقف حركة المرور، فيما تم نقل المصاب الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى مدينة نصر بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.