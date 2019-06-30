إحالة سباك للجنايات بتهمة قتل شقيقته بسبب هروبها من المنزل بحلوان

كتب ــ كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان، بإحالة سباك ومبيض محارة، لمحكمة الجنايات، فى اتهامهما بقتل شقيقة الأول .

وأكد المتهمان أمام النيابة، أنهما بالفعل اعتديا بالضرب على شقيقة الأول داخل منزلهما، وذلك بسبب كثرة هروبها من المنزل دون علمهم والمكوث لأيام وأسابيع خارجه، مؤكدا أنه كان يقصد تأديبها فقط لا قتلها.

تعود أحداث الواقعة بتلقى، رئيس مباحث المعصرة، إخطارا باستقبال مستشفى الدمرداش "م.أ" 17 سنة، ربة منزل، مصابة بغيبوبة ولا يمكن استجوابها، وبالانتقال ومناظرة الجثة تبين وجود إصابات قديمة عبارة عن "جرح قطعى صغير بالجبهة وأثار كدمات بالرقبة" ويشتبه جنائيا فى الوفاة.

وتوصلت التحريات إلى أن المجنى عليها كانت تقيم بمفردها وأن وراء حدوث ما بها من إصابات ووفاتها شقيقها "ش.ا" 26 سنة، سباك، وزوج شقيقتها"ع.ج" 25 سنة، مبيض محارة.

وباستهداف المتهمين ألقت قوة القبض عليهما، وبمواجهتهما قرر الأول أنه نظرا لاعتياد الضحية على الهروب من الشقة سكنها والإقامة فى أماكن غير معلومة احتجزها بمساعدة المتهم الثانى داخل الشقة سكنها، وقيداها بجنزير فى منقطة الرقبة وتعديا عليها بالضرب لمنعها من الخروج.

وأشار المتهم إلى أنه لاحظ إصابتها بحالة إعياء شديد وخروج إفرازات من فمها فنقلها إلى مستشفى حميات حلوان ومنها إلى مستشفى قصر العينى ثم مستشفى الدمرادش وخلال كل هذه الفترة ظلت فى حالة غيبوبة.

وبمواجهة المتهم الثانى أقر بأقوال الأول وبإرشادهما ضبط رجال المباحث الجنزير المستخدم فى تقييد المجنى عليها.