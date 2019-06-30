"أنا ضد الكسر" .. فيديو يحكى الإرادة المصرية فى ذكرى 30 يونيو

منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، المسئولية فى البلاد حرص على إقامة مشاريع تنموية كبرى خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والاقتصاد القومى للنهوض بمصر والعبور بها إلى مستقبل مشرق.

ورصد الفيديو إنجازات الرئيس السيسى والمشروعات القومية فى الذكرى السادسة لثورة الثلاثين من يونيو، على أغنية "أنا ابن مصر أنا ضد الكسر أنا رافع راسى تملى لفوق طول العمر".

وشهد الفيديو، عرض الافتتاحات الجديدة مثل مشروعات الأنفاق، وقناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومحور روض الفرج وكوبرى "تحيا مصر"، كل تلك المشروعات الكبرى، جاءت نتيجة قرار ورؤية استراتيجية ودراسات علمية دقيقة، من جانب القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسى وتمت بسواعد وخبرة مصرية.

كما شهد الفيديو، مشاركة الرئيس السيسى فى احتفالية تكريم أبناء الشهداء من رجال الجيش والشرطة، وتوزيع الهدايا على الأطفال، ورصد الفيديو لكلمة الرئيس فى حفل إفطار الأسرة المصرية قائلا:"لن ننجح إلا بيكم انتم"، واختتم الفيديو بـ"تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".