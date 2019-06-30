أصحاب المحالات المحروقة بسوق الخضار فى العتبة: لا شبهة جنائية حول الواقعة

كتب سليم على

أكد أصحاب محال وباكيات سوق الخضار فى منطقة العتبة التى التهامها الحريق، أنه لا وجود لشبهة جنائية حول الواقعة، مؤكدين على أن فصل الصيف دائما ما تقع فيه خسائر وحرائق بسبب ارتفاع فى درجات حرارة الطقس.

وأشار أصحاب المحالات أمام نيابة الموسكى، إلى أن جميع أصحاب المحال يتبعون شروط السلامة المهنية، لافتين إلى أن الحريق انتشر بسرعة، بسبب ضيق الممرات وتجاور المحلات.

وكانت نيابة الموسكى، أمرت بندب فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب فى سوق خضار بمنطقة العتبة، لحصر الخسائر والتلفيات، ومعرفة أسباب الحريق.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى رجال الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا بوجود الحريق الذى التهم عددًا من المحلات بمنطقة العتبة فى الموسكى، ولم يسفر عن سقوط أى ضحايا أو مصابين.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه تمكن قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على الحريق من خلال الدفع بـ10 سيارات إطفاء وخزان مياه إستراتيجى، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الحريق.