سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 12:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

يابانى يقتل ابنه الانعزالى خشية أن يلحق الضرر بالغير

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:32 ص
يابانى يقتل ابنه الانعزالى خشية أن يلحق الضرر بالغير الشرطة اليابانية - صورة أرشيفية
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكرت وسائل إعلام محلية، أن يابانيا قتل ابنه الانعزالى البالغ من العمر 44 عاما طعنا خشية أن يلحق الضرر بالناس.
تأتى هذه الواقعة بعد أيام فقط من حادث طعن جماعى نفذه رجل انعزالى وأحدث هزة عنيفة فى اليابان.

 

ويسلط الحادثان الضوء على ما يطلق عليها ظاهرة (هيكيكوموري) المتزايدة فى اليابان، وهم أناس يعيشون منغلقين على أنفسهم فى المنزل مع آبائهم ونادرا ما يخرجون، إذا خرجوا فى الأساس ويمضون أيامهم فى عزلة.

 

وقالت شرطة طوكيو إنها ألقت القبض على هيدياكى كومازاوا (76 عاما) يوم السبت بتهمة الشروع فى القتل بعد مزاعم بأنه طعن ابنه بسكين. وذكرت وسائل الإعلام اليوم الاثنين أن كومازاوا متهم الآن بالقتل بعد وفاة الابن.

 

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن كومازاوا، وهو مبعوث سابق لدى جمهورية التشيك، أبلغ المحققين أنه شعر بقلق من ابنه بعد أنباء الأسبوع الماضى بأن رجلا يحمل سكينا هاجم مجموعة من التلميذات وقتل اثنتين وأصاب 17.

 

والمشتبه به فى تلك الواقعة أيضا كان رجلا فى منتصف العمر ونادرا ما يغادر المنزل وكان يعيش مع قريبين له كبيرين فى السن، وقتل نفسه بعد طعن الفتيات.

 

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن كومازاوا أبلغ الشرطة أن ابنه كان انعزاليا وأحيانا كان عنيفا. وقالت وسائل الإعلام إن الطعن أعقب مشادة عنف فيها الأب ابنه لأنه غضب بسبب ضجة ناجمة عن نشاط رياضى فى مدرسة قريبة.

 

ولم يتسن الحصول على تعليق من كومازاوا المحتجز ولم يتضح ما إذا كان وكل محاميا.


اليابان

الشرطة اليابانية

حادث طعن

جرائم قتل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أول جريمة فى عهد الإمبراطور الجديد.. اليابان تهتز بسبب حادث طعن فى العاصمة طوكيو.. مقتل طفلة وإصابة 17 آخرين.. الجانى انتحر بمجرد القبض عليه من قبل الشرطة.. وترامب يعلن تعازيه لأقارب الضحايا

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:00 م

صور.. وقفة بالورود فى اليابان بعد حادث طعن أودى بحياة طفلة وإصابة 19

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:39 ص

مقتل طفلة وإصابة العشرات فى حادث طعن باليابان .. وانتحار منفذ الهجوم

الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:00 ص

مقتل وإصابة شخصين في حادثي طعن منفصلين بأستراليا

الجمعة، 26 أبريل 2019 04:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

رسائل حاسمة فى مشهد هشام عشماوى (2)

رسائل حاسمة فى مشهد هشام عشماوى (2)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة