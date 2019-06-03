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وكيل تموين الأقصر يعلن وصول 675 بطاقة تموينية وجاري تسليمها للمواطنين

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:17 م
وكيل تموين الأقصر يعلن وصول 675 بطاقة تموينية وجاري تسليمها للمواطنين بطاقات تموينية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، عن وصول 675 بطاقة تموينية جار فحصها وتسليمها إلى الإدارات والمكاتب التموينية حتى يتم تسليمها إلى أصحابها.

وأضاف الدكتور تامر صلاح – في بيان صحفي - أنه جار العمل على تلقى طلبات المواطنين لاستخراج البطاقات التموينية سواء بدل فاقد وتالف أو إصدار جديد لضمان أن تغطى المنظومة التموينية كافة قرى ومراكز محافظة الأقصر.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن استخراج بطاقة تموين جديدة للأسرة، يتطلب صورة بطاقة الرقم القومى لصاحب البطاقة التموينية، وصورة بطاقة التموين الموجود بها، وقسيمة الزواج، وإيصال كهرباء حديث، وعقد إيجار الشقة مثبت بالشهر العقارى، وصورة بطاقة الرقم القومى للزوجة، وصورة بطاقة التموين الموجودة بها، ورقم هاتف صاحب البطاقة، أو أى من أفراد أسرته، وشهادات ميلاد الأبناء، أما الأوراق المطلوبة، لاستخراج بدل تالف أو فاقد هى صورة بطاقة الرقم القومى، وحوالة بريدية بمبلغ 20 جنيها، ورقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة، وإيصال كهرباء حديث.

 


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بطاقات تموينية بالاقصر

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