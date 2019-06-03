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وفد من خبراء وكالة الطاقة الذرية يزور اليابان لمراقبة النشاط الإشعاعى

الإثنين، 03 يونيو 2019 06:03 م
وفد من خبراء وكالة الطاقة الذرية يزور اليابان لمراقبة النشاط الإشعاعى مفاعل فوكوشيما - أرشيفية
أ ش أ

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بدأ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين، مهمة لجمع عينات من مياه البحر والرواسب البحرية والمنتجات السمكية من المياه الساحلية فى محافظة "فوكوشيما" اليابانية.

وأفاد بيان للوكالة الدولية فى (فيينا)، اليوم الاثنين، بأن زيارة الخبراء لليابان تستمر حتى الرابع عشر من يونيو الجارى، وتهدف إلى تحليل بيانات النشاط الإشعاعى بواسطة المختبرات اليابانية المشاركة فى هذا المشروع.

وأضاف البيان، أن هذه هى الزيارة التاسعة لخبراء وكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2014 لجمع عينات بحرية لتحليل النشاط الإشعاعى فى اليابان، ولفت إلى أن فريق الخبراء سوف يختار أيضًا عينات من الأسماك التى يقوم الصيادون بصيدها فى محافظة "فوكوشيما".

ونوه البيان إلى أن المختبرات اليابانية التى تقوم بتحليل مياه البحر والرواسب البحرية وعينات الأسماك بالقرب من محطة "فوكوشيما دايتشى "للطاقة النووية تصدر بيانات موثوقة.

 


فوكوشيما اليابانية

وكالة الطاقة الذرية

النشاط الاشعاعى باليابان

الاسلحة النووية

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