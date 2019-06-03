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وزير خارجية رواندا يصل القاهرة للقاء سامح شكرى

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:00 ص
وزير خارجية رواندا يصل القاهرة للقاء سامح شكرى مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى

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وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، ريتشارد سي زيبرا وزير خارجية رواندا، في زيارة للقاهرة يلتقي خلالها السفير سامح شكري وزير الخارجية. 
 
ومن المقرر أن يلتقي وزير خارجية رواندا  ب"سامح شكري" وزيـر الخـارجـيـة، اليوم، بمقر وزارة الخارجية كورنيش النيل، يأتي اللقاء على خلفية العلاقات التاريخية بين البلدين التي تكتسب أهمية خاصة لأسباب جيوسياسية لكونهما دولة من دول حوض نهر النيل، فمصر إحدى دولتى المصب بينما تعد رواندا الواقعة بـ الهضبة الاستوائية المنبع الثاني لنهر النيل.
 
وتربط الدولتان بعدد من القواسم والاهتمامات المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافةً إلى عضويتهما فى عدد من المنظمات والتجمعات الإقليمية ومنها تجمع الكوميسا، ومبادرة النيباد، والاتحاد الإفريقي، ومبادرة حوض النيل، الشراكة المائية لشرق إفريقيا، منطقة التجارة الحرة بين الدول الإفريقية.
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

وزارة الخارجية

سامح شكرى

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