وزير الدفاع يلتقى وزير خارجية رواندا لبحث ملفات التعاون المشترك

كتب زكى القاضى

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ريتشارد سيزيبيرا وزير خارجية جمهورية رواندا، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث تناول اللقاء بحث العديد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة الأوضاع فى المنطقة وما تشهده من تهديدات تؤثر على أمن واستقرار البلدين كما تم التطرق لفرص وآفاق التعاون المشترك فى المجالات الدفاعية والأمنية.

من جانبه أشاد وزير خارجية رواندا بدور مصر الفاعل فى المنطقة وجهود القيادة السياسية المصرية الرامية لدعم الأشقاء فى القارة الإفريقية خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019.

وأعرب القائد العام عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة والقواسم المشتركة التى تربط بين مصر ورواندا وتطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المشترك فى مختلف المجالات .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة وسفير رواندا بالقاهرة.