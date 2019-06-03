وزير الداخلية: تسلح طلاب الشرطة بالعلم والمعرفة للدفاع عن أمن الوطن

كتب محمود عبد الراضي

تفقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لجان امتحانات طلبة كلية الشرطة واطمئن على انتظام سير الامتحانات .

وأكد وزير الداخلية خلال تفقده للجان، على أهمية الإعداد والتأهيل الجيد لطلبة كلية الشرطة، وتسلحهم بالعلم والمعرفة، ليكونوا قادرين على حمل أمانة الدفاع عن أمن الوطن، فى إطار من الإلتزام بأحكام القانون وإعلاء قيم حقوق الإنسان بما يضمن دعم رسالة الأمن وتحقيق الإستقرار، معرباً عن ثقته بمستوى التدريب والتأهيل الذى يحصل عليه طلبة كلية الشرطة، واكتسابهم المهارات المطلوبة التى تمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف الأمنية بكفاءة عالية .