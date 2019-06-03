وزيرة خارجية كندا تتوجه لأمريكا للمشاركة باجتماع "ليما" بشأن فنزويلا

رويترز

توجهت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند اليوم الإثنين إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة للمشاركة فى اجتماع مجموعة ليما المعنية بالتطورات فى فنزويلا.

ومن المقرر أن تلتقى الوزيرة الكندية مع نظرائها من دول مجموعة ليما ومجموعة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا، التى تضم دولا من أوروبا وأمريكا اللاتينية، للمناقشة آخر التطورات فى البلاد.

ومن المقرر أن تتناول المحادثات قرار الحكومة الكندية بإغلاق السفارة الكندية فى فنزويلا بشكل مؤقت بعد اتهام نظام الرئيس مادورو بالتضييق على العاملين هناك وعدم تجديد تأشيراتهم. وقررت كندا على ضوء تلك التطورات النظر فى عمل الدبلوماسيين الفنزويليين فى العاصمة أوتاوا.