سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 09:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة خارجية كندا تتوجه لأمريكا للمشاركة باجتماع "ليما" بشأن فنزويلا

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:20 م
وزيرة خارجية كندا تتوجه لأمريكا للمشاركة باجتماع "ليما" بشأن فنزويلا وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجهت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند اليوم الإثنين إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة للمشاركة فى اجتماع مجموعة ليما المعنية بالتطورات فى فنزويلا.
ومن المقرر أن تلتقى الوزيرة الكندية مع نظرائها من دول مجموعة ليما ومجموعة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا، التى تضم دولا من أوروبا وأمريكا اللاتينية، للمناقشة آخر التطورات فى البلاد.
ومن المقرر أن تتناول المحادثات قرار الحكومة الكندية بإغلاق السفارة الكندية فى فنزويلا بشكل مؤقت بعد اتهام نظام الرئيس مادورو بالتضييق على العاملين هناك وعدم تجديد تأشيراتهم. وقررت كندا على ضوء تلك التطورات النظر فى عمل الدبلوماسيين الفنزويليين فى العاصمة أوتاوا.


كندا

كريستيا فريلاند

نيويورك

مجموعة ليما

أخبار العالم

أخبار العالم الآن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالصور..3 رجال انضموا لصفوف الدفاع عن حقوق المرأة .. تعرف عليهم

بالصور..3 رجال انضموا لصفوف الدفاع عن حقوق المرأة .. تعرف عليهم

القهر المسكوت عنه.. 12% من ستات مصر يتعرضن للعنف على يد شريك الحياة

القهر المسكوت عنه.. 12% من ستات مصر يتعرضن للعنف على يد شريك الحياة

عزيزى الأب.. ما لا تعرفه عن أزمات نفسية يعيشها طفل "شاف أمه بتضّرب"

عزيزى الأب.. ما لا تعرفه عن أزمات نفسية يعيشها طفل "شاف أمه بتضّرب"

الحكاية فى صور.. شاهد فوتوسيشن تعكس معاناة القهر فى حياة المرأة المصرية

الحكاية فى صور.. شاهد فوتوسيشن تعكس معاناة القهر فى حياة المرأة المصرية

"الشارع كان أمان".. ألبسى فستان قديم وانضمى لثورة الفساتين يوم 8 ديسمبر

"الشارع كان أمان".. ألبسى فستان قديم وانضمى لثورة الفساتين يوم 8 ديسمبر

"لو عايشة مع شخص مدمن"..5 نصائح لتحمى نفسك من العنف

"لو عايشة مع شخص مدمن"..5 نصائح لتحمى نفسك من العنف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة