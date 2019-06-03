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هيئة البريد: نستأنف العمل السبت المقبل بعد الانتهاء من عطلة عيد الفطر

الإثنين، 03 يونيو 2019 07:00 م
هيئة البريد: نستأنف العمل السبت المقبل بعد الانتهاء من عطلة عيد الفطر مكاتب بريد - أرشيفية
كتبت: هبة السيد

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قال مسؤول بالهيئة القومية للبريد، إن الهيئة إجازة لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك، تبدأ بالثلاثاء وحتى الخميس المقبل على أن يتم استئناف العمل السبت المقبل، بمكاتب محدودة كما هو الحال بالنسبة لعمل المكاتب فى هذا اليوم.

وأعلن المصدر، لـ"اليوم السابع"، عودة جميع المكاتب على مستوى الجمهورية للعمل ابتداء من الأحد القادم الموافق 6 مايو 2019.

ويصل عدد السكان المخدومين من الهيئة القومية للبريد الى نحو 23.26 مليون، ويصل عدد المستفيدين من عمليات صرف المعاشات من خلال هيئة البريد الى نحو 5.7 مليون وذلك وفقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى يناير الماضى.


الهيئة القومية للبريد

مراكز الخدمات البريدية

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الأقتصاد

الاقتصاد

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