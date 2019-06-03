هلال شوال 1440 .. البحوث الفلكية: 10 لجان استطلاع بالتنسيق مع الإفتاء

أكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المعهد استعد بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة لاستطلاع هلال شوال اليوم الأثنين.وكشف رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هناك 10 لجان لاستطلاع هلال شوال 1440 ترسل لعدة مناطق من بينها القاهرة بمرصد حلوان وأكتوبر والفيوم وسوهاج وأسوان وأبو سمبل ومطروح والغردقة والإسماعيلية والطور.

وأشار رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن اللجان تأتى بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة ، وأن كل لجنة تضم ممثلين عن معهد الفلك ودار الإفتاء وهيئة المساحة والأوقاف ، لافتا إلى أن اللجان سترفع تقريرها للمفتى ليعلن الرؤية الشرعية للهلال وموعد عيد الفطر المبارك.

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الاثنين 29 من رمضان 1440 هجريا الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية".

ووفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة، والقاهرة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية"، وفى باقى محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 5 لـ7 دقائق، أما فى العواصم العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 1 لـ17 دقيقة.

وكشفت الحسابات الفلكية أنه وفقا لذلك تكون غرة شهر شوال 1440 هجريا فلكيا غدا الثلاثاء 4 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وصلاته ستكون فى الخامسة وتسعة عشرة دقيقة صباحا بمدينة القاهرة.