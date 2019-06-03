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هلال شوال ولد بسماء القاهرة والحسابات تؤكد: غدا أول أيام عيد الفطر المبارك

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:17 م
هلال شوال ولد بسماء القاهرة والحسابات تؤكد: غدا أول أيام عيد الفطر المبارك استطلاع هلال
كتب محمود راغب

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أكدت الحسابات الفلكية، أن هلال شهر شوال ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الاثنين 29 من رمضان 1440 هجريا الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية".

ووفقا للحسابات الفلكية، يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة، والقاهرة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية"، وفى باقى محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 5 لـ7 دقائق، أما فى العواصم العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 1 لـ17 دقيقة.

وأكدت الحسابات الفلكية أنه وفقا لذلك تكون غرة شهر شوال 1440 هجريا فلكيا غدا الثلاثاء 4 يونيو وأول أيام عيد الفطر المبارك، وصلاته ستكون فى 5 و19 دقيقة صباحا بمدينة القاهرة.

وقالت مصادر، إن فترة المكث لبقاء الهلال فى سماء القاهرة ستكون 6 دقائق بعد غروب شمس ، وفى باقى محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 5 لـ7 دقائق.

وردا على حالة الجدل المثارة بشأن موعد عيد الفطر المبارك الثلاثاء أم الأربعاء، أكدت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الحسابات الفلكية دقيقة، وأن هذه الفترة قد تكون مناسبة لرصد الهلال ورؤيته وهو ما حدث فى سنة من السنوات الماضية وتمكنت أحد اللجان من رؤية الهلال بمنطقة الخارجة رغم تأكيد الكثيرين وقتها بصعوبة رؤية الهلال.

واستعداد لاستطلاع هلال شوال ، استعد المعهد القومى للبحوث الفلكية بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة لاستطلاع الهلال اليوم الأثنين وهو يوم الرؤية ، ومن المقرر أن ترفع اللجان تقريرا للمفتى لتحديد الرؤية الشرعية والتى ستحدد موعد عيد الفطر المبارك .

 


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اليوم السابع بلس

موعد عيد الفطر

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