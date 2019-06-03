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نيقوسيا تستضيف أول اجتماع ثلاثى بين وزراء خارجية قبرص واليونان وأرمينيا ..غدا

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:36 م
نيقوسيا تستضيف أول اجتماع ثلاثى بين وزراء خارجية قبرص واليونان وأرمينيا ..غدا وزير الخارجية القبرصى نيكوس خريستودوليديس
أ ش أ

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أعلنت وزارة الشؤون الخارجية القبرصية، اليوم الاثنين، أن نيقوسيا تستضيف، يوم غد الثلاثاء، أول اجتماع ثلاثى يضم وزراء الخارجية القبرصى نيكوس خريستودوليديس، واليونانى جورج كاتروجالوس، والأرمينى زهراب مناتساكانيان.

وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية - أن الاجتماع الوزارى الثلاثى سيُعقد فى ​​القصر الرئاسى بمشاركة وفود وزارات خارجية الدول الثلاث.

يُشار إلى أن اجتماع الغد سيكون أول اجتماع وزارى يبحث فى الخطوات القادمة وسيدرس المجالات ذات الاهتمام المشترك لمزيد من التعاون بين الدول الثلاث، حيث أن الهدف من هذا التعاون الثلاثى بين قبرص وأرمينيا واليونان هو تعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار من خلال الحوار السياسى.

ومن المقرر أن يعقد خريستودوليديس فى الصباح اجتماعات منفصلة مع ضيفيه فى مقر وزارة الخارجية، وسيناقش الوزراء عددا من المسائل من بينها قضايا الطاقة والاستفزازات التركية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص والمشكلة القبرصية والعلاقات بين الاتحاد الأوروبى وأرمينيا والقضايا الإقليمية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالى من الجزيرة، وفشلت حتى الآن جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التى ترعاها الأمم المتحدة فى التوصل إلى حل يعيد توحيد الجزيرة.

 


وزارة الخارجية القبرصية

الاتحاد الاوروبى

قضايا الطاقة

الامم المتحدة

الخارجية اليونانية

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