نادي زفتى الرياضي يكرم الإعلامي محمد فودة تقديرا لجهوده

الغربيه محمد طارق

كرم مجلس إدارة نادي زفتي الرياضي بمحافظة الغربية، خلال الاحتفال الذي أقيم اليوم بنهائي الدورة الرمضانية، الإعلامي محمد فودة، تقديرا لجهوده الكبيرة في دعم النادي، وتوفير الاعتمادات المالية له، لجميع الأنشطة .

واستلم جائزة التكريم طارق فودة، رجل الأعمال، نائبا عن الإعلامي محمد فودة في نهائي الدورة الرمضانية لكرة القدم التي أقامها نادي زفتي الرياضي وسط حضور جماهيري كبير، وخلال الاحتفالية قدم مجلس إدارة النادي برئاسة مصطفى الشوربجي الشكر للإعلامي محمد فودة على دعمه .

وقال "الشوربجي"، إن الإعلامي محمد فودة ساهم في الكثير والكثير في رفعة النادي والنهوض به، حيث قام بتوفير الكثير من الاحتياجات، ومنها توفير اعتمادات ماليه للملعب الخماسي ، ومشاركته في جميع الأنشطه ودعمها ماديا .

الجدير بالذكر إن الدورة الرمضانية في خماسيات كرة القدم اختتمت منذ قليل، على ملعب نادي زفتي الرياضي، وجمعت المباراة النهائية نجوم كرة القدم في مدينة زفتي وجوارها، مقسمين علي فريقين الأول حمل اسم سيف لاين، والآخر حمل اسم كاچوال زهران، في سهرة رمضانية كبيرة، حضرها رموز النادي وبعض الشخصيات العامة، في لقاء أداره تحكيميًا وليد عبد العزيز الحكم الدولي، وراقبها الدولي السابق إبراهيم أبو سعيد، وانتهت بفوز سيف لاين.

وحرص مجلس إدارة نادي زفتي، على تكريم الدكتور سامي مصلح، وعدد من الشخصيات العامة ممن قدموا خدمات للنادي، ورؤساء مجالس الإدارة السابقين للنادي العريق الذي تم تأسيسه عام 1925 ، وهو أقدم أندية المحافظة.