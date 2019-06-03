ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة قطاران بحمولة إجمالية 2702 طن في حين غادر 440 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 23632 من البضائع العامة منها عدد 90 سيارة نقل محملة بـ 4513 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 150799 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 54507 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 5037 طن رمل و 4600 طن فوسفات و 7700 طن يوريا، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 931 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 181 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 494 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 9942 طن حديد و 1037 طن خشب و 8900 طن خردة و 150 طن زيت و 6500 طن ذرة و 7000 طن قمح و 8102 طن كسب صويا و 5000 طن جيلاتين .