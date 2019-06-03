موجز6.. "المركزى": ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ44.27 مليار دولار بنهاية مايو

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.27 مليار دولار فى نهاية مايو.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..





على قدم وساق، تعمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى من أجل تنفيذ برنامجها نحو التحول إلى المجتمع الرقمى، والذى يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير أنظمة تكنولوجية داعمة للمستثمر ومُتخذ القرار.

سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية الضوء على معاناة الأتراك من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، مؤكدة أن الطبقة الفقيرة فى تركيا تضررت كثيرا من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى حين أن ما يقترب من 7 ملايين يعملون بالحد الأدنى للأجور.





أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الكتاب المدرسى الورقى لطلاب الصف الأول الثانوى بداية من العام المقبل، موضحة أنه لن يتم طباعة الكتاب المدرسى وسيتم توفير تكلفة هذا الكتاب لأنه موجود بالفعل على بنك المعرفة الذى يدخل الطلاب عليه من خلال التابلت.

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر فى نهاية شهر مايو 2019، إلى 44.275 مليار دولار، مقارنة بـ44.218 مليار دولار، فى نهاية شهر أبريل 2019، بزيادة قدرها 57 مليون دولار.





أكدت الحسابات الفلكية، أن هلال شهر شوال ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الاثنين 29 من رمضان 1440 هجريا الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية".

عرضت قناة "العربية" تقريرًا عن تأهيل بئر زمزم لتحقيق زيادة المياه المباركة بمجرى الوادى.





ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول حكم صلاة الشخص إذا مر من أمامه طفل أو شخص آخر أثناء تأديته الصلاة.

أرسل القارئ سمير حسن من قرية ميت السودان مركز دكرنس محافظة الدقهلية عددا من الصور إلى خدمة صحافة المواطن" عن تنظيم الدورة الرمضانية بالقرية.





أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عدد المدارس المجهزة للامتحانات الإلكترونية فيما يخص اللغة العربية بلغ 1249 مدرسة، وفيما يخص الأحياء 1748 واللغة الأجنبية الثانية 1775 والجغرافيا 1779 والرياضيات 1765 مدرسة.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء آخر استعدادات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بكل من استاد الدفاع الجوى واستاد السلام .

قال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة اتخذت إجراء جديد هذا العام لضمان صحة بيانات جميع طلاب الثانوية العامة فى الامتحانات التى ستنطلق 8 يونيو الجارى، وضمان عدم وجود أى طالب فى شعبة غير شعبته على الورق.





واصلت جماهير الكرة المصرية التوافد على منفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة بكثافة واضحة، حيث فتح المنفذ أبوابه أمام الجماهير من الساعة الحادية عشرة صباحاً ويستمر حتى الرابعة عصراً، ثم يتوقف العمل للإفطار قبل أن يعود من الثامنة مساءً وحتى الواحدة صباحاً.

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم، إنه من المقرر إعلان نتائج الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوى، التى جرت خلال مايو الماضى، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.





دعا روجر ستون، المستشار المقرب من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وخبير السياسات الاستراتيجية، إلى إعدام جون برينان، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية CIA، بتهمة الخيانة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه فى ظل الحالة الأمنية الخاصة التى تشهدها سيناء الحبيبة فى مواجهة العناصر الإرهابية، أدى 2000 طالب فى مدينة العريش امتحان الصف الأول الثانوى إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت.





أعلن خالد عبد الحكم مدير عام إدارة الامتحانات والمشرف العام على الثانوية العامة بالتربية والتعليم، أن جميع المحافظات وصلتلها أسئلة امتحانات الثانوية العامة ما عدا القاهرة والجيزة التى يتم تسلمهما أسئلة الامتحانات يوميا.

قالت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، إنها انطلاقاً من حرص الهيئة علي حق المواطن المصري في مشاهدة الاحداث والبطولات الرياضية المقامة علي ارض مصر، معلنة بذل كل الجهود لتقوية شارة البث الارضي ليغطي كافة محافظات الجمهورية وبصورة عالية الجودة.





"الثلاثاء ولا الأربعاء".. حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن موعد عيد الفطر المبارك، ففى الوقت الذى أكدت فيه الحسابات الفلكية أن غدًا الثلاثاء غرة شهر شوال لعام 1440 هجريًا وأول أيام عيد الفطر المبارك، خرجت علينا تصريحات منسوبة لعدد من الفلكيين تشير إلى استحالة رؤية الهلال اليوم الاثنين فى عدد كبير من الدول العربية من بينهم مصر، وأن الأربعاء سيكون هو أول أيام عيد الفطر المبارك بهذه الدول، اعتمادا على استطلاع الهلال برؤيا بالعين.

بات رحيل السويسرى كريستيان جروس عن الزمالك بمثابة الأمل الأخير لعدد من لاعبى الأبيض قبل نهاية الموسم الجارى، بعدما ابتعدوا عن الحسابات الفنية للمدرب السويسرى منذ قيادته للفريق بداية من الموسم الجارى، ليكون تولى خالد جلال القيادة الفنية للفريق خلفا للمدرب السويسرى طوق النجاة لهم فى العودة للمشاركات مع الأبيض فى المنافسات المحلية.