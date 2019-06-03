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مع اقتراب العيد ..قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات فى الضفة الغربية

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:11 ص
مع اقتراب العيد ..قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات فى الضفة الغربية الجيش الإسرائيلى
كتب- هاشم الفخرانى

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اعتقلت قوّات الاحتلال فجر اليوم الإثنين عددًا من المواطنين في مداهمات بأنحاء متفرقة من محافظة الخليل جنوب الضّفة الغربية المحتلة.

 

ففي مدينة الخليل، اعتقلت قوّة عسكرية من جيش الاحتلال المواطن عبد الهادي خلف، عقب اقتحام منزله في منطقة الحاووز الثاني بالمدينة.

 

كما اعتقلت قوّة عسكرية أخرى الأسير المحرر طارق عاشور عقب اقتحام منزله في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل.

 

وفتّشت قوّة عسكرية أخرى من جيش الاحتلال عددًا من منازل المواطنين، وانتشرت قرب استاد الحسين الدولي في المدينة.

 

 

 

 


الضفة الغربية ـ فلسطين

اسرائيل

قوات الاحتلال

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